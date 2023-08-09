ЧЕ-2023. Юноши (U16). 1/8 финала. Литва – Турция, Испания сыграет с Латвией и другие матчи

Сегодня в северомакедонском Скопье стартует плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет. В матчах 1/8 финала Литва встретится с Турцией, Испания сыграет с Латвией.
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