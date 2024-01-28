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В Подмосковье скончалась 105-летняя пенсионерка, пострадавшая из-за отключения отопления

В Подмосковье скончалась 105-летняя пенсионерка, пострадавшая из-за отключения отопления

Трагическая история произошла с 105-летней жительницей Балашихи по имени Вера Ивановна Сомова, которая не выдержала аварийного отключения отопления и скончалась от пневмонии после того, как заболела в своей холодной квартире.

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