В Подмосковье скончалась 105-летняя пенсионерка, пострадавшая из-за отключения отопления

Трагическая история произошла с 105-летней жительницей Балашихи по имени Вера Ивановна Сомова, которая не выдержала аварийного отключения отопления и скончалась от пневмонии после того, как заболела в своей холодной квартире.
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