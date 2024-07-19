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Отдыхайте правильно: без вреда природе

Отдыхайте правильно: без вреда природе

Всеми горячо любимая летняя пора побуждает нас проводить больше времени на природе. Наслаждаясь летним отдыхом и пользуясь природным богатством, не забывайте, что долг каждого - относится к этому богатству бережно, сохраняя его для будущих поколений!С целью популяризации бережного отношения граждан к природной среде, Министерство природных ресурсов .

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