Отдыхайте правильно: без вреда природе

Всеми горячо любимая летняя пора побуждает нас проводить больше времени на природе. Наслаждаясь летним отдыхом и пользуясь природным богатством, не забывайте, что долг каждого - относится к этому богатству бережно, сохраняя его для будущих поколений!С целью популяризации бережного отношения граждан к природной среде, Министерство природных ресурсов .