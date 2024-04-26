НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Видимо Путину приятнее слушать сказки Беглова, чем глас народа. Лучше бы он спросил Бастрыкина о креминагенной обстан...Путин провел встр...
  • Людмила Абрамова
    питерцы у Вас есть шанс сделать свой город лучше..выбирайте по совести ужеМихаил Боярский п...
  • Елена Котенева
    Надо меньше пить!Татьяна Лазарева*...

Матвиенко призвала поднять минимальное пособие по беременности до МРОТ

Матвиенко призвала поднять минимальное пособие по беременности до МРОТ

Председатель Совета Федерации уверена, что сенаторы, депутаты и правительство способны сделать так, чтобы в России наступила демографическая весна Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на Совете законодателей в Таврическом дворце, в пятницу, 26 апреля, попросила сенаторов, депутатов и коллег из правительства России проработать вопрос повышения пособий по беременности и родам для женщин, трудовой стаж которых составляет менее полугода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх