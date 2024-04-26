Матвиенко призвала поднять минимальное пособие по беременности до МРОТ

Председатель Совета Федерации уверена, что сенаторы, депутаты и правительство способны сделать так, чтобы в России наступила демографическая весна Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на Совете законодателей в Таврическом дворце, в пятницу, 26 апреля, попросила сенаторов, депутатов и коллег из правительства России проработать вопрос повышения пособий по беременности и родам для женщин, трудовой стаж которых составляет менее полугода.