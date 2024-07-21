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Бородин требует проверить Глюк’oZу на наркотики и запретить в России

Бородин требует проверить Глюк’oZу на наркотики и запретить в России

Глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией, Виталий Бородин, заявил о необходимости проверки популярной певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюк’oZa, на употребление наркотиков после скандала на ее концерте в Красноярске.

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