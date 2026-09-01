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Царьград

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Россия изменила тактику: Главные действия – не на фронте? Кедми объяснил, что происходит

Россия изменила тактику: Главные действия – не на фронте? Кедми объяснил, что происходит

Эксперт Яков Кедми считает, что Россия изменила тактику в украинском конфликте. По его словам, теперь главные действия происходят не на фронте.

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