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Добрый Мир

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Еще одна! Тарасову, восхитившуюся Олимпиадой с извращенцами, назвали иноагентом и сравнили с Пугачевой

Еще одна! Тарасову, восхитившуюся Олимпиадой с извращенцами, назвали иноагентом и сравнили с Пугачевой

Вчера 2,9K прочитали Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, выразила своё одобрение церемонии открытия Олимпиады-2024, где центральные роли исполняли персонажи различных нестандартных ориентаций.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
1000% инагент! давно пора эту курву признать инагентом
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7 час.

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