Еще одна! Тарасову, восхитившуюся Олимпиадой с извращенцами, назвали иноагентом и сравнили с Пугачевой

Вчера 2,9K прочитали Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, выразила своё одобрение церемонии открытия Олимпиады-2024, где центральные роли исполняли персонажи различных нестандартных ориентаций.
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