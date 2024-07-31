На 3 августа, когда в Омске будут праздновать День города, синоптики передают дожди и грозы. На субботу прогнозируются кратковременные дожди, местами ожидаются сильные осадки.
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На 3 августа, когда в Омске будут праздновать День города, синоптики передают дожди и грозы. На субботу прогнозируются кратковременные дожди, местами ожидаются сильные осадки.