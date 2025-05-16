Рубио: в переговорах России и Украины примет участие представитель США соответствующего уровня

Государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Анталье заявил, что представитель американской администрации будет присутствовать на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной.
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