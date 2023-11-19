Украина крайне далека от вступления в Европейский союз, заявил на съезде своей партии «Фидес» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит Associated Press.
Орбан снова опустил Киев с небес на землю
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Побольше бы таких разумных и адекватных руководителей в ЕС, как Орбан. А то почти все американские сяффки... ЭТО из-за Германии так. Она же до сих пор оккупирована США, и почему вместе с Германией стали создавать Евросоюз, не понятно? КАК можно сотрудничать и создавать союзы с оккупированным государством?!! Получается, что все страны, входящие в ЕС, тоже подчинены оккупанту? Создали вместе с оккупантом НАТО... Совсем дураки, что ли?
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