Орбан снова опустил Киев с небес на землю

Vladimir Lioubimcev

Побольше бы таких разумных и адекватных руководителей в ЕС, как Орбан. А то почти все американские сяффки... ЭТО из-за Германии так. Она же до сих пор оккупирована США, и почему вместе с Германией стали создавать Евросоюз, не понятно? КАК можно сотрудничать и создавать союзы с оккупированным государством?!! Получается, что все страны, входящие в ЕС, тоже подчинены оккупанту? Создали вместе с оккупантом НАТО... Совсем дураки, что ли?