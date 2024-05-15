Минобороны: экипажи Су-25 ударили по живой силе и специальной технике ВСУ

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил РФ ударили по подразделениям украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Центр», были ликвидированы специальная техника и живая сила противника, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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