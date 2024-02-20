МИД Китая призвал уважать суверенитет Афганистана

Назначение спецпосланника ООН по Афганистану может положительно повлиять на контакты со страной только в том случае, если решение генсека организации Антониу Гутерриша одобрят афганцы и заинтересованные стороны среди соседей.
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