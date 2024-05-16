Политолог: вопрос депортированных народов для Украины был инструментом манипуляции и коррупции

Правительство Украины никогда не рассматривало вопрос возвращения депортированных народов в Крым всерьёз, лишь как инструмент политических манипуляций, пишет телеканал «Миллет», цитируя политолога-американиста, специалиста по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева.