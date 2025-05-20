Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без бюстгальтера

Шведская топ-модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск снялась в откровенном образе. Соответствующие снимки появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.