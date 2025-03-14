Avia.pro - СМИ Шикарная речь. Глава узбекской диаспоры рассказал кто реально наживается на раздаче квартир его соотечественникам.
"Каждая Дилдора, приехавшие покорять Россию, заслуживают свой угол": Глава таджикской диаспоры выступил за выдачу квартир соотечественникам
Комментарии
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Alex Nемо
Кстати российским правоохранителям и ФСБ стоит присмотреться и к нынешней деятельности Муривата Маликшоева. Например сколько золота из Бодайбо нелегально попадает в его карманы. Или это уже в России больше не преступление, а коммерческая деятельность? Может кто-то считает что эта гнида просто так в Иркутске, рядом с Бодайбо обосновалась? Ведь именно в Бодайбо количество таджиков мигрантов в почти 2 раза стало превышать число местных жителей... А таджики холод ну очень как не любят. А уж работать в холоде, иначе чем по распоряжению бая, они и вовсе не будут.
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35 мин.
Любовь
Таджиков в труху. Не место таджикским уродам на земле русской. Таджики чешите в свой таджикистан, вам не место в России.
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12 мин.
Любовь
Никакого гражданства мастурбекам. Заслужить право жить в России своими кровью и потом должен любой мастурбек. И какого выхлопа своего никакой мастурбек не должен сидеть тащить в Россию. России нужны только дети коренных народов России.
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10 мин.
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