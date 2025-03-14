"Каждая Дилдора, приехавшие покорять Россию, заслуживают свой угол": Глава таджикской диаспоры выступил за выдачу квартир соотечественникам

Alex Nемо

Кстати российским правоохранителям и ФСБ стоит присмотреться и к нынешней деятельности Муривата Маликшоева. Например сколько золота из Бодайбо нелегально попадает в его карманы. Или это уже в России больше не преступление, а коммерческая деятельность? Может кто-то считает что эта гнида просто так в Иркутске, рядом с Бодайбо обосновалась? Ведь именно в Бодайбо количество таджиков мигрантов в почти 2 раза стало превышать число местных жителей... А таджики холод ну очень как не любят. А уж работать в холоде, иначе чем по распоряжению бая, они и вовсе не будут.