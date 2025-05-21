Похолодание в Карелии будет непродолжительным

О капризах майской погоды рассказали в Карельском ГидроМет. Как сообщили в ведомстве, с севера на Карелию опускается циклон, несущий значительные осадки в виде дождя, а по северным районам вперемешку с мокрым снегом, осадки там будут наиболее интенсивные.