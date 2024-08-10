40 лет «ТАСС уполномочен заявить»: «Шпион схватил ручку в зубы, надкусил колпачок и начал медленно сползать на пол…»

Прототипом генерала Константинова, которого в сериале сыграл Вячеслав Тихонов, стал Виталий Бояров Если вы вдруг забыли сюжет «ТАСС уполномочен заявить», напомним: это история про то, как КГБ ловит в Москве шпиона, работающего на ЦРУ.