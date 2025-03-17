Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Разрушительный шторм в США унес жизни уже 39 человек

Разрушительный шторм в США унес жизни уже 39 человек

В результате сильных штормов и торнадо на Юге и Среднем Западе США погибли 39 человек, сообщает CNN. По уточненным данным, 12 человек погибли в Миссури, восемь - в Канзасе, шесть - в Миссисипи, в Арканзасе, Алабаме, Техасе - по три жертвы, в Оклахоме -четыре.

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