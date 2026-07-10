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stroim21

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Почему готовый проект дома — это не компромисс, а стратегически верный шаг

Признаюсь честно, я отношусь к тому типу людей, которые любят контролировать всё и сразу. Когда речь зашла о строительстве собственного дома, первой мыслью было: «Только индивидуальное проектирование, только уникальность, никаких компромиссов».

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