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Добрый Мир

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За что посадили Главкома Сухопутных войск

За что посадили Главкома Сухопутных войск

Сегодня 88K прочитали Главнокомандующий Сухопутных войск ВС РФ считался одной из значимых фигур в иерархии министерства Обороны, руководил парадами на Красной площади, имел блестящие характеристики от вышестоящих начальников, однако это не уберегло его от задержания, ареста и тюремного срока.

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Комментарии
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Leon
ну дак и командарма Попова наверно также задержали, потом осудят и также помурыжив выпустят, скажут извиняйте, ошибка вышла.
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