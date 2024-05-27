За что посадили Главкома Сухопутных войск

Сегодня 88K прочитали Главнокомандующий Сухопутных войск ВС РФ считался одной из значимых фигур в иерархии министерства Обороны, руководил парадами на Красной площади, имел блестящие характеристики от вышестоящих начальников, однако это не уберегло его от задержания, ареста и тюремного срока.
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