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Царьград

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В Якутске автомобилист въехал в группу школьников и скрылся с места аварии

В Якутске ведут поиски водителя, который по непонятной причине въехал в компанию подростков.Прокуратура Якутии сообщает, что неизвестный врезался в четверых детей, которые шли по обочине.

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