Как живые!! Удивление, восхищение и мурашки по телу вызывают куклы Алены Абрамовой

Ирина Шавер

Потрясающие работы потрясающего Мастера и Художника с большой буквы! Её творчеством восхищаюсь много лет и хотелось бы, чтобы шедевров становилось больше и больше! Испытываю необыкновенное вдохновение, глядя на её работы! Мечтаю когда-нибудь попасть на выставку кукол Алёны Абрамовой! Да поможет мне Бог!