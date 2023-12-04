Потрясающим талантом обладает Алена Абрамова - она создает невероятно реалистичных кукол. Кукол с душой.
Как живые!! Удивление, восхищение и мурашки по телу вызывают куклы Алены Абрамовой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НИ
Нина Ивлева
Невероятная красота! Дай Бог и дальше огромных творческих идей и успехов этой талантливой художнице.
Ответить
4 час.
Ирина Шавер
Потрясающие работы потрясающего Мастера и Художника с большой буквы! Её творчеством восхищаюсь много лет и хотелось бы, чтобы шедевров становилось больше и больше! Испытываю необыкновенное вдохновение, глядя на её работы! Мечтаю когда-нибудь попасть на выставку кукол Алёны Абрамовой! Да поможет мне Бог!
Ответить
4 час.
ВИ
Виктория Иванова
И-З-У-М-И-Т-Е-Л-Ь-Н-О!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот бы на выставке побывать! ❤️
Ответить
4 час.
Свежие комментарии