Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

161 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аделя
    Дарья, вы уверены что они должны давать вам что-то бесплатно? Это же не благотворительный фондКуртки из старых ...
  • Виктория Иванова
    И-З-У-М-И-Т-Е-Л-Ь-Н-О!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот бы на выставке побывать! ❤️Как живые!! Удивл...
  • Ирина Шавер (Савватеева)
    Потрясающие работы потрясающего Мастера и Художника с большой буквы! Её творчеством восхищаюсь много лет и хотелось б...Как живые!! Удивл...

Как живые!! Удивление, восхищение и мурашки по телу вызывают куклы Алены Абрамовой

Как живые!! Удивление, восхищение и мурашки по телу вызывают куклы Алены Абрамовой

Потрясающим талантом обладает Алена Абрамова - она создает невероятно реалистичных кукол. Кукол с душой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НИ
Нина Ивлева
Невероятная красота! Дай Бог и дальше огромных творческих идей и успехов этой талантливой художнице.
Ответить
4 час.
Ирина Шавер
Потрясающие работы потрясающего Мастера и Художника с большой буквы! Её творчеством восхищаюсь много лет и хотелось бы, чтобы шедевров становилось больше и больше! Испытываю необыкновенное вдохновение, глядя на её работы! Мечтаю когда-нибудь попасть на выставку кукол Алёны Абрамовой! Да поможет мне Бог!
Ответить
4 час.
ВИ
Виктория Иванова
И-З-У-М-И-Т-Е-Л-Ь-Н-О!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот бы на выставке побывать! ❤️
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх