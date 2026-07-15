DPA: Германия отказалась от участия в учениях «коалиции желающих» в Польше

Германия не примет участия в учениях «коалиции желающих» в Польше. Об этом сообщает DPA. «Германия не примет участия в первых военных учениях "коалиции желающих", которые пройдут в Польше», - говорится в публикации.
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