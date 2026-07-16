🏗️ Волгоградстат: за январь-июнь 2026 года на территории Волгоградской области введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 406,8 тыс.
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🏗️ Волгоградстат: за январь-июнь 2026 года на территории Волгоградской области введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 406,8 тыс.
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