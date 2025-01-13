Показала себя с лучшей стороны: Анджелина Джоли приятно удивила своим поведением

Актриса доказала, что не все ее мысли заняты судебными разборками с Брэдом Питтом. Анджелина Джоли помогает пострадавшим вместе с сыном Ноксом LEGION-MEDIAАнджелина Джоли наглядно продемонстрировала, что способна хотя бы на время забыть о бесконечных выяснениях отношений со своим экс-супругом Брэдом Питтом.