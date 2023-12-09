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Еще одна крупная коммунальная авария в Челябинске. Затоплены три улицы

Еще одна крупная коммунальная авария в Челябинске. Затоплены три улицы

Серьезная авария произошла на водоводе на северо-западе Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, серьезное повреждение водовода произошло в микрорайоне между улицами Чичерина и 40 лет Победы около 14:00.

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