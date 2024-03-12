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Военное обозрение

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В Турции прошло первое успешное испытание противокорабельной ракеты с турбореактивным двигателем собственной разработки

В Турции прошло первое успешное испытание противокорабельной ракеты с турбореактивным двигателем собственной разработки

Хотя Турция является членом НАТО, в отношении республики некоторые страны альянса ввели санкции на поставку вооружений, продукции и технологий военного назначения.

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