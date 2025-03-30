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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Росстат: около 92% домохозяйств имеют туалеты в домах и квартирах

Росстат: около 92% домохозяйств имеют туалеты в домах и квартирах

За два года в стране улучшились санитарно-гигиенические условия проживания россиян. По данным Росстата, выгребными ямами до сих пор пользуются 13,7% жителей, тогда как в 2022-м без туалета дома жили 18,2% жителей страны, сообщил РБК.

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