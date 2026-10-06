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Пункт-А

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Астраханская сеть АЗС держит стабильный режим в тридцать станций

Астраханская сеть АЗС держит стабильный режим в тридцать станций

Топливный рынок Астрахани уже неделю функционирует в стабильном режиме. Но четно-нечетная схема продолжит действовать Подтянуть машины к пистолетам сегодня могут владельцы автомобилей с четными регистрационными знаками (оканчивающимися на 0, 2, 4, 6 и 8).

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