Астраханская сеть АЗС держит стабильный режим в тридцать станций

Топливный рынок Астрахани уже неделю функционирует в стабильном режиме. Но четно-нечетная схема продолжит действовать Подтянуть машины к пистолетам сегодня могут владельцы автомобилей с четными регистрационными знаками (оканчивающимися на 0, 2, 4, 6 и 8).