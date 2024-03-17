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По каким признакам понять и как проверить, есть ли у вас дар ясновидения Алёна Юрьева В современном мире, наполненном технологиями и научными открытиями, многие россияне сталкиваются с вопросом о существовании сверхъестественных способностей.

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