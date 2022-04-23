Наука non grata. Как Запад рвет отношения с российскими университетами, учеными и институтами

США и страны Европы одна за другой прекращают сотрудничество с российскими государственными научными и образовательными учреждениями: программы академического обмена сворачиваются, ученых из России прекращают публиковать в рецензируемых журналах.
США и страны Европы одна за другой прекращают сотрудничество с российскими государственными научными и образовательными учреждениями: программы академического обмена сворачиваются, ученых из России прекращают публиковать в рецензируемых журналах.
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