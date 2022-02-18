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В крымском суде начали рассматривать дело о подрыве газопровода в селе Перевальное

В крымском суде начали рассматривать дело о подрыве газопровода в селе Перевальное

Сегодня Верховый суд Крыма начнёт рассматривать уголовное дело в отношении граждан, которых в 2021 году задержали по подозрению в подрыве газопровода в селе Перевальное.

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