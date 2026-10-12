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Царьград

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Генерал Гурулёв обратился к чиновникам: "Ребята, выйдите из кабинетов и идите к людям"

Генерал Гурулёв обратился к чиновникам: "Ребята, выйдите из кабинетов и идите к людям"

Генерал Андрей Гурулёв обратился к чиновникам с простым призывом - стать ближе к народу. Он отметил, что сегодня население беспокоят совершенно конкретные проблемы, решения которых не происходит: "Ребята, выйдите из кабинетов и идите к людям".

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