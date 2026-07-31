Захарова указала на обострение обстановки в мире из-за ударов ВСУ по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки Вооруженных сил Украины на российские регионы обостряют международную обстановку и негативно влияют на перспективы мирного урегулирования.
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