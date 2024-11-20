Астафьев и "ленивые русские"

Историк Спицын негодует по поводу героизации Астафьева.Из телеграмма Евгения Юрьевича Спицына:Как можно защищать "великого" писателя, "совесть нации" Астафьева, который говорил и писал подобное, что по нынешнему УК прямо тянет на ст 354.