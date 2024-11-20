Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Кишка тонка Беларусь нагнуть, зубы обламаются!!!В Белоруссии заяв...
  • галина
    Одесса-русский город и он должен быть нашим. Нужны грамотные генералы стратеги, а не воры.«Вся надежда на П...
  • Tania Еременко
    Промолчу. Пусть не сцыкает батька, Вова не позволит. А чтобы повоевать? Щаз-з-з-з-з. Не дождётесь.🙃 Он же хАхол цыга...В Белоруссии заяв...

Астафьев и "ленивые русские"

Астафьев и "ленивые русские"

Историк Спицын негодует по поводу героизации Астафьева.Из телеграмма Евгения Юрьевича Спицына:Как можно защищать "великого" писателя, "совесть нации" Астафьева, который говорил и писал подобное, что по нынешнему УК прямо тянет на ст 354.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
ещё  хлеще солженицина
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх