Airbus показала кабину истребителя будущего

Прототип кабины пилота истребителя будущего / © Airbus По замыслу разработчиков, кабина самолета шестого поколения вместо скоплений циферблатов или рядов экранов будет отличаться минимализмом, а в управлении активно будут применять голосовые команды.
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