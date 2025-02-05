Лига Чемпионата: Джадд Трамп лидирует в группе победителей

На пригласительном турнире Лига Чемпионата Джадд Трамп в первый день возглавил турнирную таблицу, одержав четыре победы из четырех, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Championship League 2025 Результаты Championship League 2025 (Финал) Группа 1 - результаты Championship League 2025 Группа 2 - результаты Championship League 2025 Группа 3 - результаты Championship League 2025 Группа 4 - результаты Championship League 2025 Группа 5 - результаты Championship League 2025 Группа 6 - результаты Championship League 2025 Группа 7 - результаты Championship League 2025 Расписание трансляции - Финал Расписание трансляции - Группа 1 Расписание трансляции - Группа 2 Расписание трансляции - Группа 3 Расписание трансляции - Группа 4 Расписание трансляции - Группа 5 Расписание трансляции - Группа 6 Расписание трансляции - Группа 7 Вчера Джадд Трамп выиграл четыре матча подряд и возглавил группу победителей на пригласительном турнире Championship League 2025.