«Putinversteher»: почему половина немцев понимают и поддерживают Россию?

Столь опасные виды дальнобойных вооружений, как крылатые ракеты «Таурус», руководство ФРГ передавать Киеву для ударов по России под разными предлогами не спешит, в отличие, например, от Франции, Великобритании или США.
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