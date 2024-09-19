1. Лига чемпионов в среду не порадовала обилием голов и значимых событий. «Манчестер Сити» и «Интер» не забили вообще ничего, «Боруссия» разгромила «Брюгге» (3:0), забив все три гола после 75-й минуты, а Матфей Сафонов дебютировал за «ПСЖ» и отразил один удар игроков «Жироны» (победили парижане благодаря автоголу вратаря испанцев Гассаниги).
Дебют Сафонова в «ПСЖ», 1-й гол Миранчука в МЛС, нули «Сити» с «Интером», победы «Динамо» и ЦСКА, «Рома» уволила де Росси, Пиоли возглавил «Аль-Наср», Ларионов против Zoom, Глушенков не понимает психологов и другие новости
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Максим Комаров
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский ПФК ЦСКА наказан за оскорбительную кричалку фанатов в адрес «Зенита». Армейский клуб получил штраф и условное закрытие фанатского сектора по итогам матча 8-го тура РПЛ. «Если вы были на матче, то наверняка слышали массовые скандирования болельщиков. На 81-й минуте звучало: «Зенит» — позор российского футбола». Статья предполагает штраф. Если у клуба будет система, есть санкция в виде закрытия сектора. Но сначала — предупреждение, условное закрытие. Если будет повторение, будут приняты более строгие меры. Так как это первое нарушение ЦСКА, то штраф — 10 тыс. рублей», – приводит слова Григорьянца «Советский спорт».
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6 час.
Максим Комаров
В корне не согласен с решениями КДК. Мата нет - не надо никого штрафовать. Пусть дурачки кричат, что хотят, никого это не волнует. А если по мнению КДК данные крики нарушают общественный порядок (иначе, зачем штрафовать?), то почему бы КДК не обязать ФК ЦСКА (или кого-то другого) задействовать возможности паспорта болельщика? И лишить кричальщиков допуска на стадионы. Но, повторю: все это чрезмерно. Пусть кричат, показывают свою глупость и бессилие. А караван пошел дальше!
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6 час.
Максим Комаров
Сегодня Макс Глушенков высказался про сборную. Ничего такого, но Созин его уже призвал иноагентом признать. По сути: а зачем летали во Вьетнам? Сыграли бы контрольный матч против Зенита, например. Зенит без Латышонка, Мостового, Караваева (сб. России) и Эраковича (сб. Сербии) стал бы для Карпина отличным «тестом». По-моему, никак не хуже Вьетнама. И это было бы интересно, и зритель бы пришел, и трансляция бы привлекла. А Вьетнам кто-то смотрел? Думаю, никто.
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6 час.
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