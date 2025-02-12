«Это позорный политический провал»: пророссийский нефтяной рынок продолжает процветать

Объемы обхода санкций настолько огромны, а бизнес настолько прибыльный, что все участники – продавцы, покупатели и посредники – крайне мотивированы на поиск альтернативных путей, уловок и трюков, чтобы нефть продолжала течь.
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