Вырезанный из советского новогоднего телеэфира клип Пугачевой опубликован

Музыкальное видео с Аллой Пугачевой на песню «Белая панама» было наконец выложено на YouTube. Это видео было создано для новогоднего шоу в 1985-1986 годах, но тогда его не показали, и долгое время оно считалось утраченным.
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