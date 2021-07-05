На перехват: как истребители и корабли гонят нарушителей от границ РФ

РЕН ТВ НовостиПолитикаНа перехват: как истребители и корабли гонят нарушителей от границ РФ Су-24. ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков 23 июня 2021 года. Британский эсминец Defender выходит из порта Одессы.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила ВоронинаВ Крыму будут постоянные провокации, так как они его не признали российским, типа мы на украинской территории, поэтому именно там надо это жёстко пресечь, потопить или сбить кого нибудь, по-другому не поймут!Комментировать
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