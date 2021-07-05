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На перехват: как истребители и корабли гонят нарушителей от границ РФ

На перехват: как истребители и корабли гонят нарушителей от границ РФ

Су-24. ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков 23 июня 2021 года. Британский эсминец Defender выходит из порта Одессы.

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Людмила Воронина
В Крыму будут постоянные провокации, так как они его не признали российским, типа мы на украинской территории, поэтому именно там надо это жёстко пресечь, потопить или сбить кого нибудь, по-другому не поймут!

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