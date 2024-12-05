Шашистка из Центра детского технического творчества «Охта» Людмила Смирнова стала «Мастером спорта России»

Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт Воспитанница Центра детского технического творчества «Охта» 16-летняя Людмила Смирнова приказом Министерства спорта Российской Федерации стала «Мастером спорта России» по шашкам.
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