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Петербургский дневник

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Шашистка из Центра детского технического творчества «Охта» Людмила Смирнова стала «Мастером спорта России»

Шашистка из Центра детского технического творчества «Охта» Людмила Смирнова стала «Мастером спорта России»

Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт Воспитанница Центра детского технического творчества «Охта» 16-летняя Людмила Смирнова приказом Министерства спорта Российской Федерации стала «Мастером спорта России» по шашкам.

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