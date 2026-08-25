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Царьград

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Что православные отмечают 26 августа: церковные праздники, традиции и запреты

Что православные отмечают 26 августа: церковные праздники, традиции и запреты

26 августа в православном календаре — день, богатый на события и память сразу нескольких святых. В этот день Церковь совершает Отдание праздника Преображения Господня, вспоминает преподобного Максима Исповедника, святителя Тихона Задонского, а также мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицу Конкордию.

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