Что православные отмечают 26 августа: церковные праздники, традиции и запреты

26 августа в православном календаре — день, богатый на события и память сразу нескольких святых. В этот день Церковь совершает Отдание праздника Преображения Господня, вспоминает преподобного Максима Исповедника, святителя Тихона Задонского, а также мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицу Конкордию.