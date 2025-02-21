Юрий Ильинов

Украинский нардеп сообщил о введённом США запрете на продажу оружия Украине Соединенные Штаты перекрыли поступление оружия на Украину, запретив оружейным компаниям продавать его киевскому режиму. С таким заявлением выступил украинский нардеп, глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По словам нардепа, Вашингтон наложил вето на все сделки по продаже оружия Киеву, поэтому компании остановили поставки. Речь идет о вооружениях, которые режим Зеленского хотел получить в ближайшее время, в том числе и за деньги. Когда они возобновятся, никто не знает. Однако Костенко не уточнил, запрет касается только американских компаний или распространяется и на европейские. По моей информации, оружие, которое шло на продажу, — поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет. И все ждут, будет ли это решение, чтоб хотя бы за деньги поставлять сюда оружие, — заявил представитель Рады. Вероятней всего, это касается новых контрактов, заключенных Киевом в последнее время, поскольку то вооружение, которое было выделено еще при Байдене, продолжает поступать на Украину. По крайней мере, так заявили представители новой администрации США. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс сегодня заявил, что поставки оружия режиму Зеленского не имеют смысла, потому что Украина уже проиграла. Сейчас у нее только один выход — это согласиться на мирные переговоры и не мешать договариваться России и США. Ну, еще и подписать соглашение по ресурсам, чтобы компенсировать США расходы на эту войну.