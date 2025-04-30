Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

922 подписчика

В Оренбургской обоасти правоохранители провели для студентов машиностроительного колледжа семинар о безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений

В Оренбургской обоасти правоохранители провели для студентов машиностроительного колледжа семинар о безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений

Сотрудники ГАИ, ПДН и линейного отдела МВД провели в ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж» семинар на тему безопасности, охвативший важные аспекты дорожного движения, противодействия преступности и профилактики вредных привычек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх