«Есть такая профессия – помогать семье»: в Петербурге открылась выставка, посвященная врачам-неонатологам

Экспозиция фоторабот «Руки, жизнь дарящие» создана бывшими пациентами и их родителями в благодарность медикам, спасающим новорожденных Фото и видеопроизведения сейчас находятся в «Галерее искусств», а затем украсят Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (Детскую городскую больницу № 1).