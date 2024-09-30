«Есть такая профессия – помогать семье»: в Петербурге открылась выставка, посвященная врачам-неонатологам

Экспозиция фоторабот «Руки, жизнь дарящие» создана бывшими пациентами и их родителями в благодарность медикам, спасающим новорожденных Фото и видеопроизведения сейчас находятся в «Галерее искусств», а затем украсят Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (Детскую городскую больницу № 1).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии