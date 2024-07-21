Google снизил цены на API карт в Индии. Сразу после появления конкурента

После появления индийской альтернативы Google Maps — Ola, — Google резко снизила цену на свои сервисыКомпания Google объявила о значительном снижении цен на доступ к своему API Maps в Индии начиная с 1 августа.
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