🎥🇺🇦Украинские боевики публикуют кадры уничтоженного и брошенного БТР-4 «Буцефал» ВСУ💥 #БТР4 #Буцефал #ВСУ #СВО #ЗСУ.
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🎥🇺🇦Украинские боевики публикуют кадры уничтоженного и брошенного БТР-4 «Буцефал» ВСУ💥 #БТР4 #Буцефал #ВСУ #СВО #ЗСУ.
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