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Мировое обозрение

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Сальвини заявил, что часть Европы не хочет завершения конфликта на Украине

Сальвини заявил, что часть Европы не хочет завершения конфликта на Украине

Льготная ипотека развернулась лицом к тем, кому она нужнее всего. С 1 апреля 2025 года в России официально стартовала программа для граждан, вступающих в жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

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